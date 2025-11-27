Rutte destaca papel de Islandia para la OTAN y pide un incremento de gasto en defensa

En una rueda de prensa en Reikiavík con la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, Rutte alabó los "planes ambiciosos" de su Gobierno para aumentar el gasto en defensa, algo que "para una nación sin fuerzas armadas no es una tarea pequeña".

Rutte recordó que Islandia, uno de los miembros fundadores de la Alianza, se halla en una posición geográfica estratégica, desde que la que operan defensas aéreas críticas y donde se realizan tareas de vigilancia.

"Como país sois los ojos y oídos de muchos de nosotros en la OTAN", destacó.

El secretario general de la OTAN también ensalzó las contribuciones de la nación isleña al apoyo a Ucrania, por ejemplo a través de la cooperación con tareas de desminado o el suministro de prótesis a soldados heridos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rutte destacó que, por remoto que sea un país, "hoy la periferia no existe" y no hay que ser "ingenuos", ya que todo el territorio de la OTAN es vulnerable a un hipotético ataque con misiles rusos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Cada aliado es ahora un Estado del frente, en el contexto de nuestra seguridad y de nuestros valores", aseveró y reiteró que todos los países de la OTAN deben responder a las prioridades de invertir más en defensa y seguridad, fortalecer su base industrial de defensa y apoyar a Ucrania.

La primera ministra islandesa, por su parte, aseguró que el modelo de seguridad de su país está funcionado, pero que es preciso "fortalecerlo" y "hacerlo más robusto", tanto con fondos propios como con financiación de la OTAN.

Además del gasto en defensa y la situación en Ucrania, el secretario general de la OTAN abordó con Kristrún Frostadóttir la situación en el Ártico, donde China es cada vez más activa, según advirtió, y donde los adversarios de la Alianza están buscando aprovechar la apertura de nuevas rutas marítimas.

"Es un riesgo y tenemos que protegernos", aseguró.