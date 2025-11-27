San Vicente y las Granadinas vota en unas elecciones con aires de cambio

Gonsalves, de 79 años, el jefe de Gobierno con más años en el cargo en la Comunidad del Caribe (Caricom), lidera al gobernante Partido de la Unidad Laborista (ULP, en inglés) en las elecciones con la esperanza de lograr su sexta victoria consecutiva.

Conocido como 'Camarada Ralph', es un político cercano a Venezuela y Cuba que integró al país caribeño en la Alianza Bolivariana para América o ALBA.

Sin embargo, se enfrenta a una ardua tarea, ya que el principal partido de la oposición, el Nuevo Partido Democrático (NDP, en inglés), busca poner fin a sus 25 años de dominio político bajo el liderazgo del abogado Godwin Friday, de 66 años.

En el último mitin electoral, Friday llamó a sus simpatizantes a llevar el mensaje de cambio a sus comunidades. "El viernes por la mañana, podremos empezar a hacer realidad el sueño de este país", aseguró.

El líder opositor denunció que el Gobierno de Gonsalves no ha cumplido con sus promesas de progreso y desarrollo ya que "hay más pobres en este país ahora que hace 10 años".

Tanto el ULP como el NDP presentaron candidatos en las 15 circunscripciones en estos comicios, a los que también concurren dos candidatas mujeres como independientes.

En las últimas elecciones generales, el ULP de Gonsalves obtuvo nueve de los 15 escaños.

Los comicios están siendo supervisados por la Misión de Observación Electoral de Caricom, una organización formada por 15 países caribeños, entre ellos San Vicente y las Granadinas.

Compuesto por una treintena de islas, San Vicente y las Granadinas está situado en la cadena de las Antillas Menores.

Colonia británica hasta 1979, sigue siendo parte de la Mancomunidad de Naciones y el monarca del Reino Unido Carlos III es su jefe de Estado.