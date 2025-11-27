Seúl impone sus primeras sanciones transnacionales por estafas en el Sudeste Asiático

La medida llega tras la conmoción generada por la muerte de un estudiante surcoreano en Camboya en agosto, cuya autopsia reveló signos de tortura, y la repatriación en octubre de 64 surcoreanos detenidos por presunta participación en delitos como 'phishing' (una técnica fraudulenta en internet con la que se pretende captar datos privados de usuarios) o estafas 'románticas' en Camboya.

Las sanciones se dirigen personas y organizaciones vinculados a redes de estafas y lavado de dinero, y destaca la inclusión del Prince Group, presidido por Chen Zhi, acusado de dirigir complejos en Camboya donde muchos surcoreanos son atraídos con la promesa de buenos salarios y en ocasiones retenidos a la fuerza.

El grupo fue designado como objetivo de sanciones por Estados Unidos y el Reino Unido el mes pasado, según el comunicado de la Cancillería surcoreana.

También se encuentra incluido el Huione Group, una plataforma de pagos señalada por facilitar operaciones financieras ilícitas, y por el que el Departamento del Tesoro de EE.UU. ya se mostró preocupado el mes pasado por su uso para lavado de dinero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las personas y organizaciones designadas estarán sujetas a medidas como "la congelación de activos nacionales, incluidos los activos virtuales; restricciones a las transacciones financieras nacionales y, en el caso de las personas, prohibiciones de entrada, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes", dijo el ministerio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno surcoreano ha reforzado además la cooperación internacional.

Durante su cumbre a principios de mes en Corea del Sur, el presidente del país, Lee Jae-myung, y su homólogo chino, Xi Jinping, firmaron un memorando de entendimiento para combatir las estafas en línea, en medio de sospechas de que las redes del Sudeste Asiático suelen estar operadas por ciudadanos u organizaciones chinas.

Corea del Sur también selló este mes otro acuerdo con Camboya para perseguir delitos dirigidos a sus nacionales.

Como muestra de esta colaboración, Seúl anunció este jueves la detención, en la ciudad camboyana de Sihanoukville, de 17 surcoreanos vinculados a una red de estafas, en la primera operación del nuevo equipo de trabajo conjunto entre Seúl y Nom Pen en el país del Sudeste Asiático, creado para combatir crímenes contra ciudadanos surcoreanos, según un informe del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano.