Socialistas se abstendrán en votación de presupuestos para evitar crisis en Portugal

"Si no fuera por la responsabilidad del Partido Socialista, Portugal se vería hoy sumido de nuevo en una crisis política con consecuencias impredecibles", dijo Carneiro durante su intervención en el pleno de la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) antes de la votación sobre el proyecto presupuestario.

Con su abstención, el PS, que es la tercera fuerza en el Parlamento con 58 diputados por detrás del partido de ultraderecha Chega, con 60 escaños, y la coalición gubernamental AD, que suma 91, va a permitir que el borrador del Ejecutivo salga adelante en la cámara.

"Concluimos el debate sobre el presupuesto del Estado con la misma responsabilidad con la que lo iniciamos. La responsabilidad de anteponer los intereses del pueblo y del país a todo lo demás, cumplimos nuestra palabra", señaló Carneiro.

El secretario general del PS exigió al Gobierno que ahora tendrá que cumplir con la obligación de mantener "las cuentas correctas" que heredó de los ejecutivos socialistas y de aplicar las ayudas europeas, que, destacó, su formación trajo a Portugal.

Aun así, se quejó de que este proyecto de presupuestos no responde a la visión de PS y que está "vacío de contenido".

A grandes rasgos, el borrador que hoy se vota contempla inversiones en vivienda pública y bajadas de impuestos, como más 2.152 millones de euros para aumentar la oferta de inmuebles públicos y movilizar los que son patrimonio del Estado para proyectos inmobiliarios, además de una bajada del IVA en el sector de la construcción del 23 al 6 %.

En materia fiscal, estos presupuestos recogen una reducción del impuesto sobre las Personas Físicas (IRS, en portugués), tanto a través de una subida de los límites de los distintos tramos como por la reducción en 0,3 puntos porcentuales de las tasas del segundo a quinto escalón.