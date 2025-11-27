Sudáfrica pide la restauración inmediata del "legítimo gobierno civil" en Guinea-Bisáu

"El momento en que ocurre este acto, durante una fase crítica del proceso electoral democrático, demuestra un profundo desprecio por el orden constitucional y por la voluntad soberana del pueblo de Guinea-Bisáu", señaló la Presidencia sudafricana en un comunicado.

Asimismo, instó a todas las partes a buscar un diálogo pacífico y reiteró el compromiso de su país de trabajar con la Unión Africana (UA) y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) para apoyar un rápido retorno al orden constitucional y a la "estabilidad duradera" en este país de África occidental.

La condena de Sudáfrica se suma a la expresada por las misiones de observación electoral de la UA y la Cedeao, por Nigeria y por la propia Unión Africana, que reafirmó en un comunicado su política de "tolerancia cero" y su firme rechazo a cualquier cambio inconstitucional de gobierno.

Un grupo de militares tomó este miércoles, en la víspera de la publicación de los resultados de las elecciones generales del domingo, el control de Guinea-Bisáu, anunció la paralización "inmediata" del proceso electoral y ordenó el cierre de las fronteras del país "hasta nueva orden".

Los golpistas comunicaron también la destitución "inmediata" del presidente saliente y candidato a la reelección, Umaro Sissoco Embaló, quien aseguró que había sido detenido y derrocado, y decretaron el cierre de las instituciones del Estado.

Este jueves, el autodenominado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público, como se denomina la junta que tomó el poder, anunció que el general Horta N'ta, hasta ahora jefe del Estado Mayor bajo Embaló, será el nuevo líder del Gobierno de transición.

Guinea-Bisáu es uno de los países más inestables de África, ya que, desde su independencia de Portugal en 1974, ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).