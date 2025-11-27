Suspenden las operaciones en yacimiento de gas en Kurdistán iraquí tras un ataque con dron

El ataque, cuya autoría no ha asumido ningún grupo, se produjo poco antes de la medianoche del miércoles al jueves contra los almacenes de gas del campo de Kormor, en la zona semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, y no causó víctimas, pero sí provocó la suspensión del suministro de gas a la mayor parte de las estaciones de electricidad en toda la zona.

"Los Ministerios de Recursos Naturales y Electricidad de la región del Kurdistán de Irak anunciaron que el suministro de gas a las centrales eléctricas se ha suspendido por completo debido a un ataque con drones contra el yacimiento de Kormor", dijeron dos comunicados de ambos departamentos.

Indicaron que equipos de ambos ministerios "están actualmente en contacto con Dana Gas (la empresa emiratí gestora del campo) para investigar las repercusiones del incidente y restablecer la normalidad".

Por su parte, la Célula de Seguridad de Irak explicó en un comunicado que el ataque ocurrió hacia las 11.30 horas (20.30 GMT) contra los almacenes del campo de gas, ubicado en la provincia de Suleimaniya, a unos 260 kilómetros al norte de Bagdad, y no causó víctimas, pero sí provocó un incendio en uno de sus almacenes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La nota calificó de "cobarde" esta acción, y advirtió de que "constituye una amenaza directa a los intereses de los iraquíes y un grave acto terrorista que obstruye y retrasa los esfuerzos por consolidar la seguridad y la estabilidad económica" en Irak.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El portavoz del Ministerio de Electricidad iraquí, Ahmed Musa, afirmó por su parte que por ese ataque "el sistema de energía eléctrica ha perdido 1.200 megavatios", lo que supone la pérdida de un 80 % de los suministros de electricidad en la región semiautónoma.

Se trata del segundo ataque de esa envergadura contra el mismo campo de gas desde finales de abril pasado cuando la empresa emiratí Dana Gas suspendió de forma temporal sus operaciones en el yacimiento de Kormor después de la muerte de cuatro de sus empleados en un ataque con dron cuya autoría tampoco nadie se ha atribuido.

El yacimiento de Kormor produce alrededor de 452 pies cúbicos de gas al día que sirven para alimentar las centrales eléctricas del Kurdistán iraquí.

Los campos de petróleo y gas del Kurdistán habían sido blanco de varios ataques con drones que medios kurdos habían atribuido a milicias iraquíes respaldadas por Irán.