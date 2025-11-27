TAP asegura que la falta de condiciones de seguridad impide sus vuelos a Venezuela

Una fuente oficial de TAP recordó en una respuesta escrita a EFE que la aerolínea vuela desde hace casi 50 años a Venezuela y que quiere continuar prestando servicio "a la comunidad y la diáspora nacional en esa región".

"Sin embargo, no lo puede hacer por el momento por la falta de condiciones de seguridad, impuestas tanto por sus estándares internos como por la ANAC (Autoridad Nacional de Aviación Civil)", apuntó la aerolínea lusa.

El Gobierno de Portugal avisó este jueves a Venezuela de que no cede a las amenazas después de que el Ejecutivo de Maduro revocara ayer la concesión de vuelo a TAP, Iberia, Avianca, Latam Colombia, Gol y Turkish Airlines.

El ministro luso de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, señaló en su cuenta de X que su Gobierno "no cede a amenazas, ultimátums, ni presiones de ningún tipo".

"Nuestra actuación está guiada exclusivamente por el interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los portugueses en cualquier parte del mundo", dijo el responsable político.

Agregó que en materia de aviación civil, así como en todas las áreas estratégicas, su país respeta las reglas internacionales, las mejores prácticas de seguridad y la coordinación con las autoridades aeronáuticas, lo que garantiza la protección de pasajeros, tripulaciones y aerolíneas.

"Portugal es un país libre, soberano y responsable -subrayó-. Actuaremos siempre con serenidad, firmeza y sentido de Estado, protegiendo a nuestros ciudadanos, defendiendo nuestras instituciones y afirmando, sin dudar, la dignidad del país".

Venezuela revocó el miércoles la concesión de vuelo a TAP y al resto de aerolíneas tras acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estado promovidas por EE.UU. y cancelar sus vuelos "unilateralmente" hacia y desde el país latinoamericano.

La decisión se produjo después de que el Gobierno de Maduro diera un plazo de 48 horas, que venció el miércoles a mediodía (16:00 GMT), para que las compañías aéreas retomaran sus operaciones en Venezuela tras haberlas suspendido.

Las aerolíneas adoptaron ese paso después de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara el viernes a las compañías aéreas comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

TAP anunció el sábado que había decidido cancelar un vuelo programado para ese día y otro el pasado martes con destino a Venezuela después de recibir un aviso de las autoridades aeronáuticas estadounidenses de que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad en ese país.