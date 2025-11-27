Tsipras revela que Obama le ofreció ayuda en 2015 para evitar la salida de Grecia del euro

El libro de quien fue primer ministro de Grecia entre 2015 y 2019 por el partido izquierdista Syriza, que lleva el título de 'Ítaca' (el nombre de la isla de Ulíses, símbolo del esperado regreso al hogar en la Odisea de Homero), relata los dramáticos meses del enfrentamiento entre el Gobierno griego y las instituciones de la Unión Europea (UE) por el tercer rescate financiero del país.

Las revelaciones han reabierto el debate en Grecia sobre cómo se gestionó la crisis de deuda soberana que sacudió el país entre 2010 y 2018, y el papel que desempeñó Tsipras en el referéndum que convocó en 2015, así como las tensas negociaciones con los demás líderes europeos.

Según Tsipras, Obama le advirtió en 2015 de que se había creado "un bloque muy fuerte" dentro de la UE que quería "principalmente por razones políticas" que no se concluyeran dichas negociaciones y expulsar así a Grecia de la eurozona.

El ex primer ministro escribe que Obama le advirtió sobre esto en una llamada telefónica que le hizo el 13 de julio de 2015, tan solo unas horas antes de que acudiera al Consejo Europeo de emergencia de ese mismo día en el que se decidiría el futuro de Grecia en la eurozona.

El político izquierdista relata que Obama lo felicitó por el resultado del referéndum del 5 de julio, en el que se impuso el 'no' a las condiciones que la UE planteaba para conceder a Grecia un tercer rescate financiero.

Obama dijo al exjefe de Gobierno que la victoria del 'no', por la que había abogado Tsipras, "reforzaba su posición política dentro de Grecia" pero, al mismo tiempo, "aglutinaba a las fuerzas" dentro de la UE que querían expulsar al país del bloque comunitario.

Tsipras describe ese dramático Consejo Europeo que duró unas 17 horas y durante el cual hubo momentos en los que el país se encontró con un pie fuera de la zona euro.

"Está bien, pueden regresar a sus países y decir a sus pueblos que han decidido expulsar a Grecia de la eurozona. Pero díganles claramente que la responsabilidad es suya", sostiene Tsipras que dijo a los otros 27 líderes europeos en un momento en que las negociaciones parecían un callejón sin salida.

"No aguanté más, me levanté y me fui sin mirar atrás", continúa Tsipras, y añade que tras esto subió al cuarto donde se encontraban los demás miembros de su equipo negociador, a quienes dijo: "En este momento tenemos el dracma (la moneda de Grecia antes de entrar en la eurozona). Todo ha terminado".

El ex primer ministro subraya que fue gracias a la intervención del entonces presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y del presidente francés, François Hollande, que se insistió en buscar un "punto medio" que finalmente permitió alcanzar un acuerdo.

En otro punto del libro Tsipras describe un tenso encuentro en San Petersburgo con el presidente ruso Putin.

En busca de un respiro financiero, Tsipras pidió a Moscú que realizara una compra simbólica de entre 200 y 300 millones de euros en letras del Tesoro griegas.

Según Tsipras, la respuesta de Putin fue "brutalmente directa": "Me dijo que preferiría dar ese dinero a un orfanato, porque dárselo a Grecia sería como tirarlo a la basura".

El político izquierdista, cuyo libro fue publicado este lunes, en medio de especulaciones de que podría estar preparando su regreso a la política con un nuevo partido, señala además que Putin le instó a "llegar a un acuerdo" con la entonces canciller alemana Angela Merkel.

Tsipras describe en sus memorias a la excanciller alemana como una persona "que sabe escuchar y quiere promover el intercambio de opiniones de forma constructiva".