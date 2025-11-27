Ucrania espera celebrar pronto otra reunión con el equipo negociador de EE. UU.

Sibiga también reafirmó el interés ucraniano de concertar una reunión entre los presidentes Volodímir Zelenski y Donald Trump para que ambos aborden directamente las cuestiones “más delicadas” de la propuesta para negociar la paz con Rusia.

Kiev insiste en la necesidad de esta reunión, pese a que Trump descartó esta semana reunirse tanto con Zelenski como con el líder del Kremlin, Vladímir Putin, hasta que el acuerdo no esté firmado o prácticamente finalizado.

“Confirmo que en el futuro más próximo se espera una reunión de los equipos negociadores”, declaró Sibiga en una rueda de prensa celebrada en Kiev este jueves.

El jefe de la diplomacia ucraniana agregó que los ucranianos esperan “resultados concretos” de esa reunión.

Kiev ha adelantado que espera una nueva visita a Ucrania del secretario del Ejército de EE. UU., Dan Driscoll, esta misma semana. Driscoll debutó la semana pasada en su nuevo papel de mediador viajando a Kiev para entregar a Zelenski la propuesta de plan de paz de Washington.

Las negociaciones sobre ese plan parecen haberse estancado después de que Ucrania y sus socios europeos eliminaran del borrador inicial puntos que consideraban inaceptables, como el que preveía que Kiev renuncie a todo el Donbás, a la posibilidad de ingresar un día en la OTAN y al despliegue tras la guerra en su territorio de tropas de países de la Alianza.

Rusia ha adelantado que no aceptará la versión revisada del documento e insiste en las demandas del plan original presentado por EE. UU. a Ucrania.

Los últimos contactos conocidos entre ucranianos, estadounidenses y rusos se dieron en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) esta semana.

El proceso transcurre en medio de la polémica por la filtración a la prensa de dos conversaciones -entre dos negociadores rusos y entre un negociador ruso y uno estadounidense- de las que se desprende que el documento inicial presentado por EE. UU. como propio era en realidad una lista unilateral de demandas del Kremlin.

En medio de la controversia sobre el origen de la filtración, el asesor de la presidencia ucraniana Mijailo Podoliak salió ayer al paso de algunas especulaciones que relacionan a Kiev con el escándalo.

“Ucrania, por supuesto, no tiene nada que ver con esas publicaciones”, escribió en X Podoliak, que insistió en que cuestiones del plan de paz como el intercambio de territorios en disputa, el tamaño del Ejército ucraniano tras la guerra y la naturaleza de las alianzas militares que pueda establecer Kiev con sus socios “requieren una conversación al más alto nivel entre Volodímir Zelenski y Donald Trump”.