Un editorial chino insta a Washington a evitar una escalada entre China y Japón por Taiwán

El texto aparece en un momento de creciente tensión tras recientes declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre un posible papel de Tokio en un conflicto en el Estrecho.

Firmado bajo el seudónimo 'Zhong Sheng', expresión que puede traducirse como 'Voz de China' y que el diario emplea para fijar posiciones oficiales en política exterior, el editorial sostiene que China y Estados Unidos comparten la “responsabilidad” de salvaguardar el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Añade que ambos países “lucharon lado a lado” contra el fascismo y que deberían evitar que resurjan dinámicas que alteren la estabilidad regional.

Según la pieza, la estabilidad alcanzada en las relaciones bilaterales tras la reciente llamada entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump debe servir para “mantener la paz regional”.

El comentario critica a Takaichi por haber señalado que un ataque chino a Taiwán podría constituir una situación que permitiría a Japón ejercer la autodefensa colectiva.

El diario sostiene que esas declaraciones “han generado preocupación” y representan una “provocación” a la política de una sola China, que Pekín considera un elemento central de sus intereses fundamentales.

El editorial subraya además que Tokio “no debe interferir” en el asunto de Taiwán e insta a Washington a desempeñar un papel “constructivo” para impedir que la situación se deteriore.

También alude a medidas recientes de Estados Unidos en materia comercial y de control de exportaciones, presentadas como señales del avance del consenso alcanzado por ambos líderes en su encuentro de Busan, en Corea del Sur.

China considera a Taiwán una parte “inalienable” de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la "reunificación".

Japón, por su parte, mantiene estrechos vínculos no oficiales con Taipéi y un tratado de seguridad con Estados Unidos que condiciona su postura en el Indo-Pacífico.