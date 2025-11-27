Un email filtrado por la prensa apunta a la suspensión del Festival de Angulema de 2026

Las información fue difundida por el diario Le Monde y otros medios este jueves, tras tener acceso a un correo electrónico en el que 9e art+, la compañía privada que organiza desde 2007 la que es una de las mayores citas mundiales del cómic, comunicaba el parón de los preparativos a varios de sus socios.

"Les informamos de que, a día de hoy, la producción de la edición 2026 del Festival de Angulema se encuentra paralizada. En breve les daremos más detalles. Gracias por su comprensión", indicó en ese mensaje la directora comercial y responsable de protocolo, Noémie de La Soujeole, según Le Monde.

A preguntas de EFE sobre esas filtraciones, el departamento de comunicación de la mayor cita europea del cómic no confirmó la suspensión de los preparativos y señaló que "la organización no ha tomado ninguna decisión".

Hasta la fecha, 9e art+ ha rechazado el escenario de que la edición de 2026, prevista entre el 29 de enero y el 1 de febrero, no vaya a celebrarse, a pesar de la llamada generalizada al boicot por parte de los autores y de las dudas manifestadas por buena parte de las grandes editoriales de cómic de Francia.

Los profesionales del sector acusan a 9e art+ de excesos comerciales, falta de ambición y de transparencia y haber despedido a una empleada tras una denuncia por violación en 2024.

El descontento escaló a raíz de la renovación de la licitación de organización concedida a esa empresa a partir de 2028, si bien ante las críticas se decidió que debería trabajar en coordinación con el organismo público Ciudad Internacional del Cómic y la Imagen (CIBDI).

Hace dos semanas, a raíz de la oposición frontal manifestada por las grandes firmas del cómic mundial, el festival se plegó a invalidar el resultado de esa licitación y anunció que la participación de 9e art+ no se renovaría más allá del contrato actual, que termina en 2027.

La medida, sin embargo, no fue suficiente para aplacar la que ya es la mayor crisis de este festival en su historia desde su fundación en 1974, ya que las dos próximas ediciones siguen en principio en manos de 9e art+.