Una gran "línea roja" en el centro de Madrid para denunciar que Israel sigue atacando Gaza

Un total de 15 ONG, entre ellas Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, Oxfam Intermón y la Unrwa, llevaron a cabo una representación simbólica en la que participaron medio centenar de activistas colocados en forma de rectángulo y ataviados con camisetas de color rojo en las que se podía leer el lema 'línea roja por Gaza'.

Las entidades remarcaron que, según la información que les llega desde Gaza, Israel habría roto el alto el fuego "más de 500 veces" desde su entrada en vigor, causando la muerte de "cerca de 350 personas".

Las condiciones en la Franja de Gaza siguen siendo "horribles", dijo la directora ejecutiva de la Agencia de la Onu para los Refugiados palestinos (Unrwa) en España, Raquel Martí, quien alertó de que se siguen produciendo muertes por "causas completamente evitables", sobre todo en niños.

En este sentido, las ONG solicitaron el Gobierno de España que siga "presionando" para que se permita "de inmediato" un aumento de la asistencia humanitaria para Gaza y se garantice la protección de la población civil en la zona.

Durante el acto también se guardó un minuto de silencio, se desplegó una tela roja en el suelo y se leyó un manifiesto por parte de dos representantes.

Por su parte, el vocal de comunicación de la coordinadora de ONG's para el desarrollo, Nacho Esteve, pidió que se garantice la seguridad de las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno.

"No habrá paz si no se garantiza la participación real y efectiva de la población palestina", recordó Esteve, quien insistió en que esta debe ser "justa y duradera".