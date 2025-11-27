Una investigación a Petro por financiación electoral propone dejar el caso, según borrador

El triunvirato de la comisión, conformado por dos congresistas del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que llevó a Petro al poder en 2022, y uno del Partido de la U, señala en ese borrador de "cierre de la etapa de indagación previa" que se inhibe porque buena parte de las pruebas corresponden a reportes de prensa que no pudieron ser corroborados.

En caso de que el texto, una vez definitivo, sea presentado, probablemente la próxima semana, a la Comisión de Acusación -única instancia que puede investigar al presidente- y esta lo apruebe, el proceso contra el mandatario no avanzaría hacia una investigación formal.

El documento, de 250 páginas, también declara caducadas todas las denuncias presentadas después de los 30 días siguientes a la elección presidencial de 2022 y ordena enviar el fallo a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sirva en los procesos contra el gerente de la campaña de Petro y hoy presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa.

Este borrador se conoce en el mismo día en que, según adelantaron medios locales, el CNE sancionó a Roa y a otros implicados en la campaña presidencial de Petro por exceder los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos (unos 940.000 dólares de hoy) y recibir aportes prohibidos.

El triunvirato investigador de la Comisión de Acusación, que integran los congresistas Alirio Uribe Muñoz, Gloria Arizabaleta y Wilmer Ramiro Carrillo, sostiene en el borrador del auto que "el acervo probatorio obrante en este expendiente demuestra, en sentido diametralmente opuesto" a lo denunciado, que Petro "no permitió la consecución ni el ingreso de bienes o dineros provenientes de fuentes prohibidas, sino que impartió directrices expresas para impedirlo".

El documento defiende, además, que el presidente "no administró los recursos de la campaña presidencial, ni tuvo injerencia directa en las operaciones contables o financieras", pues la gerencia de Roa "asumió de manera exclusiva la dirección económica de la campaña".

"No solo no hubo voluntad de sobrepasar los límites de gasto, sino que se acreditó la existencia de controles internos y externos orientados precisamente a asegurar su cumplimiento", agrega.

Por ejemplo, sobre los aportes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) —que según el CNE debieron ser reportados por haberse destinado a actividades de campaña, aunque fueron canalizados a través de Colombia Humana, el partido de Petro—, el borrador del fallo defiende que esos recursos "no ingresaron a la contabilidad de la campaña presidencial".