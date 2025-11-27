Una novela sobre la violencia machista gana el premio Goncourt de los estudiantes

La autora de 'La nuit au coeur' (La noche en el corazón), que era la única mujer finalista, superó al ganador del Premio Goncourt de este año, Laurent Mauvignier, y su monumental saga familiar 'La maison vide' (La casa vacía).

En esta novela publicada a finales del verano pasado, la autora de 52 años relata los últimos días de dos mujeres asesinadas por sus parejas y una experiencia personal.

La primera es Chahinez Daoud, quemada viva por su marido en Mérignac (Gironda) en 2021. El hombre ya había sido condenado dos veces por violencia doméstica y ella lo había denunciado a la policía por ser peligroso.

La segunda es Emma, ​​prima de la autora, quien fue atropellada y abandonada en una zanja en Mauricio en el año 2000, su isla natal.

En esta obra profundamente personal, Nathacha Appanah también revive una relación abusiva y violenta de la que escapó en la década de 1990. Hasta los 25 años, compartió su vida con un hombre mayor que ejercía un control total sobre ella.

'La nuit au coeur' es una obra que se sitúa entre la narrativa y la novela, en la que con un lenguaje contundente, describe la cara oculta de la violencia doméstica, "ese mundo donde el control del hombre se vuelve más asfixiante a medida que el deseo de la mujer de liberarse se hace más evidente", explicó.