Mundo
27 de noviembre de 2025 - 11:15

Wall Street no opera por ser día festivo en Estados Unidos

Atención abonados: Wall Street no opera este jueves por ser festivo en Estados Unidos por la celebración del Día de Acción de Gracias, por lo que no habrá información bursátil ni cambiarla en ese país.

Por EFE