Al menos 72 muertos y 56 desaparecidos por las inundaciones en Indonesia

En su último balance, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) indicó que la provincia más afectada es Sumatra Septentrional, con 57 muertos y 45 desaparecidos; seguida de Sumatra Occidental (9 fallecidos) y Aceh (6 decesos y 11 desaparecidos).

"Esperamos que el clima mejore hoy para que las operaciones de rescate puedan avanzar de manera óptima", apuntó en un comunicado Abdul Muhari, director de comunicación del BNPB.

Conforme al pronóstico del departamento de meteorología, las lluvias continuarán el viernes a una intensidad menor que en los días previos, lo que permitirá "que se reduzcan las inundaciones y el riesgo de aludes", apunta Muhari.

Sin embargo, el acceso a varias zonas sigue restringido debido al colapso de varios puentes, que terminaron arrastrados por las corrientes de agua, y a los deslizamientos de tierra que bloquean algunas carreteras que vertebran la región.

Además, el operativo también se ve afectado por problemas en las comunicaciones y el corte de suministro eléctrico, indicó BNPB.

Los equipos de emergencia han movilizado barcas y helicópteros para los trabajos de búsqueda y rescate y el transporte de alimentos y bienes de primera necesidad.

El oeste de Indonesia se está viendo afectado en los últimos días por un fuerte temporal de lluvias que también ha provocado decenas de muertes en el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

Indonesia, país del Sudeste Asiático compuesto por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.

A mediados de mes, dos aludes que tuvieron lugar en la región central de la isla de Java, durante días de fuertes y prolongadas lluvias, dejaron al menos 38 fallecidos y 13 desaparecidos.