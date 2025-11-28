Al menos 8 palestinos heridos en tercer día de incursión israelí en Tubas, Cisjordania

"La Media Luna Roja Palestina informa que sus equipos en Tubas están atendiendo a ocho personas heridas tras ser atacadas por las fuerzas de ocupación israelíes en la ciudad de Tamún", detalló el grupo en un comunicado pasadas las cinco de la madrugada, y confirmó que los afectados fueron trasladados a un hospital.

Según dijo esta organización a la agencia palestina Wafa, en estos tres días, más de 70 personas han resultado heridas y una minoría terminó en el hospital.

Además, soldados israelíes han instaurado un toque de queda, continúan los disparos y drones sobrevuelan las calles de Tubas, Áqaba y Tayasir (este de Tubas), con varias casas aún utilizadas como cuarteles militares.

Según Wafa, fuerzas israelíes irrumpieron esta madrugada en el campamento de Faraa y asaltaron numerosas viviendas tras retirarse de Tamún, donde la destrucción de infraestructura y propiedades es extensa.

Además, más de 100 palestinos han sido detenidos, de acuerdo con el Club de Prisioneros de Tubas, muchos ya liberados y varios trasladados al hospital tras sufrir presuntos abusos o haber estado detenidos a la intemperie durante días.

Las incursiones se enmarcan en una "operación antiterrorista" anunciada por el Ejército, de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras "intentos de establecer bastiones terroristas" en la zona.