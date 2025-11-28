Banco central colombiano prevé inflación del 4 % al cierre de 2026 y meta del 3 % en 2027

"La JDBR espera que en 2026 la inflación descienda y finalice el año en la parte superior del intervalo 3 +/- 1 %, y que converja a la meta del 3 % en 2027", señaló la junta en un comunicado.

El emisor reiteró "la meta de inflación del 3 % como guía y objetivo de su política" y afirmó que "las acciones de política monetaria, que han contribuido a reducir la inflación, seguirán encaminadas a llevar la inflación a la meta del 3 % y a que el crecimiento económico y el empleo avance por una senda sostenible en el tiempo".

A comienzos de este mes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la inflación interanual de octubre fue del 5,51 %, ligeramente superior al 5,41 % registrado el mismo mes de 2024.

El Banco de la República decidió a finales de octubre mantener inalterada la tasa básica de interés en el 9,25 %, nivel vigente desde abril, en una postura que el gerente general, Leonardo Villar, calificó como "cautelosa" ante el repunte de las expectativas inflacionarias.

Villar detalló que cuatro miembros de la junta votaron por mantener la tasa en el 9,25 %, mientras que dos propusieron una reducción de 50 puntos básicos y otro optó por un recorte de 25 puntos.

Ese enfoque prudente del emisor contrasta con la posición del Gobierno colombiano, que tiene un asiento en la Junta Directiva y ha insistido en los últimos meses en la necesidad de bajar la tasa para acelerar la reactivación económica.