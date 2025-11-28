Bolivia conmemora la importancia del jaguar con una exposición artística

La muestra de arte 'Pintando al pintau' tiene más de 30 obras expuestas en las que los artistas bolivianos y extranjeros expresan "la majestuosidad y belleza del jaguar, la importancia de su rol en el equilibrio del ecosistema, las amenazas que enfrenta y el significado cultural para las comunidades y la sociedad civil", según los organizadores.

"Queremos llegar al público de esta manera, con el sentimiento, la expresión y con toda la inspiración que tienen los artistas para mostrar este majestuoso ser vivo que representa la vida", dijo a EFE la directora del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Luzmila Arroyo.

Expresó que conservar y salvar al jaguar "es conservar nuestra propia vida".

Rosario Arispe, bióloga e investigadora del museo, explicó a EFE que de los 28 expositores, seis son ilustradores científicos que llegaron de otros países, y el resto son investigadores y estudiantes de biología y de arte de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Arispe dijo que esta es la primera versión de 'Pintando al pintau' y que se pretende seguir con esta iniciativa el próximo año "para que tenga más alcance".

El jaguar es una especie que corre peligro en Bolivia por la destrucción de su hábitat debido a la expansión agrícola y ganadera, y el tráfico ilegal.

En abril de este año, por primera vez en Bolivia el Tribunal Agroambiental determinó que las instancias correspondientes tomen medidas de protección al jaguar y a su hábitat, después de décadas de caza ilegal, tráfico internacional y otras amenazas que representaron la muerte de al menos 95 ejemplares en los últimos años.

La resolución implica también que la Asamblea Legislativa elabore una ley para crear un fondo económico que sirva para implementar políticas de protección al jaguar.

Asimismo, el Tribunal ordenó que autoridades del Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y responsables judiciales tomen medidas "urgentes" para "prevenir ataques, amenazas, intimidaciones" que pudieran sufrir "los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias".

Es la primera vez que un tribunal boliviano acepta una denuncia colectiva que fue presentada por activistas, ONG, periodistas, políticos, ambientalistas y ciudadanos con el fin de proteger el jaguar.

El jaguar es el mayor felino de América y un regulador clave de los ecosistemas. Su desaparición afectaría el equilibrio de la biodiversidad en nuestros bosques, del agua y toda la salud del continente, según datos del colectivo 'Llanto del jaguar'.