Brasil veta el nombre "banco" para las 'fintech'

La decisión afecta a decenas de empresas, entre ellas Nubank, el mayor banco digital de América Latina, que tiene autorización para funcionar como institución de pago y financiera, pero no como banco.

La nueva normativa prohíbe el uso de expresiones, en portugués o lengua extranjera, que sugiera al público que la empresa desarrolla una actividad para la que no tiene autorización.

Tras el anuncio, Nubank dijo en un comunicado que va a "analizar" la nueva decisión, reforzando su compromiso con el cumplimiento de la legislación y normativa vigente en el país.

No obstante, Nubank subrayó que el reglamento se refiere únicamente al nombre de las instituciones y no a los servicios prestados, por lo que descartó que la medida cause impacto para sus clientes, dado que tiene licencia para todos los servicios que oferta.

Nubank, fundado en 2013, se ha convertido en una de las instituciones financieras de mayor crecimiento en el país y es la tercera mayor en número de clientes, con más de 100 millones, solo por detrás de Caixa Econômica Federal y Bradesco.

El banco digital fundado por el colombiano David Vélez suma 127 millones de clientes teniendo en cuenta sus operaciones en Brasil, México y Colombia y acaba de solicitar una licencia para operar en Estados Unidos como banco nacional.

Pero en Brasil no ha hecho lo mismo, por lo que no puede ofrecer todos los servicios de un banco tradicional, como ofrecer retiros y depósitos en efectivo en una sucursal tradicional.