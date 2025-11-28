Bruselas exige a Putin sentarse en mesa de negociación para poner fin a guerra en Ucrania

"El mensaje de la Unión Europea a Moscú está muy claro. (La UE) está pidiendo a Moscú y a quien lidera el país, el presidente Putin, que venga a la mesa de negociación. Ese es el mensaje a Moscú", declaró la portavoz de la CE Paula Pinho en la rueda de prensa diaria de la institución comunitaria.

Pinho se pronunció en ese sentido tras ser interrogada por el viaje a Moscú del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. En concreto, se le preguntó por si Budapest se puso en contacto con la Comisión Europea antes de desplazarse a Moscú y si Orbán traslada un mensaje de la Unión Europea a la capital rusa.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, viaja este viernes a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, con el objetivo declarado de asegurar el suministro de gas y petróleo rusos a Hungría y abordar la situación de las negociaciones de paz en Ucrania.

Asimismo, Putin anunció este mismo viernes que aceptaba la propuesta que le hizo en el Kremlin el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, de acoger en Budapest las negociaciones de paz para Ucrania.

Por otro lado, Pinho recalcó hoy que Volodímir Zelenski es el presidente "democráticamente elegido" por los ucranianos, después de que Putin cuestionara su legitimidad.

"El presidente Zelenski es el presidente democráticamente elegido por el pueblo ucraniano de Ucrania, así que obviamente es en esa condición que trabajamos y hemos estado trabajando y apoyando los muchos esfuerzos del presidente Zelenski para poner fin a esta horrible guerra y llegar a la paz", aseguró la portavoz de la CE.

Añadió que "obviamente", Putin tiene "algunas dificultades en reconocer al presidente democráticamente elegido de su país vecino".

Putin declaró ayer que, "por supuesto, queremos llegar, en un momento dado, a un acuerdo con Ucrania, pero eso ahora es prácticamente imposible, imposible desde el punto de vista jurídico", ya que, recordó, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, perdió su "legitimidad" al no convocar elecciones al expirar su mandato en 2024, algo que -adujo- sí hizo Rusia.

"Firmar documentos con los dirigentes ucranianos no tiene sentido (...) Por su parte, quien quiera, quien pueda, que entable negociaciones. Nosotros queremos que nuestras decisiones sean reconocidas por los principales actores internacionales. Eso es lo importante", señaló.

Además, Pinho también se pronunció hoy sobre los registros que las autoridades anticorrupción ucranianas están llevando a cabo en el domicilio del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak.

"Entendemos que hay investigaciones en marcha y tenemos mucho respeto por esas investigaciones, que muestran que los organismos anticorrupción en Ucrania están haciendo su trabajo", declaró Pinho.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, ha confirmado que las autoridades anticorrupción del país están llevando a cabo registros en su lugar de domicilio, y ha ofrecido su "plena cooperación" en la investigación.

Poco antes, la Agencia Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción ucranianas (SAPU) habían informado de que estaban efectuando registros al jefe de la oficina presidencial ucraniana en el marco de una de sus investigaciones.

Ambas estructuras del Estado ucraniano expusieron este mes una supuesta trama de corrupción al más alto nivel que se habría dedicado durante al menos 15 meses en tiempo de guerra a cobrar sobornos a contratistas de la empresa pública de energía atómica, Energoatom.

El jefe de la trama es, según los investigadores, el antiguo socio empresarial del presidente Zelenski, Timur Mindich, que huyó del país justo antes de que empezaran los registros relacionados con la operación.