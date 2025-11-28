Canciller de Perú dice que la situación de ex primera ministra sigue igual, tras condena

En una declaración ante la prensa, De Zela dijo hoy que la situación de Chávez "sigue exactamente igual en el sentido de que ella es una solicitante de asilo en la embajada de México" y el Gobierno peruano tiene "una posición ya adoptada públicamente sobre el tema", ya que va "a hacer un planteamiento ante la OEA".

El ministro confirmó, en ese sentido, que el próximo miércoles presentará en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos, la propuesta para que se modifique la Convención de Caracas que regula el asilo político, para evitar que esta prerrogativa se aplique para casos de delitos comunes.

Chávez ingresó en la sede de la embajada de México en Lima hace 25 días y recibió el asilo de ese país, ante lo cual el Gobierno peruano respondió con la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales y anunció que se tomará el tiempo necesario para evaluar si otorga el salvoconducto que le permita salir del país, después de proponer a los países de la OEA modificar los criterios para otorgar el asilo.

La ex primera ministra izquierdista fue condenada el jueves a 11 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) quien recibió una sentencia similar y está actualmente recluido en el penal de Barbadillo.

En unas recientes declaraciones a la prensa, el presidente interino de Perú, José Jerí, abrió la posibilidad de ingresar a la fuerza a la embajada mexicana para detenerla, pero esta posibilidad fue posteriormente descartada por De Zela y por el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez.