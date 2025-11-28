Canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, pide licencia temporal por motivos de salud

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores.”, señaló la mandataria en sus redes sociales.

La gobernante mexicana, aprovechó la publicación para destacar “la labor extraordinaria” que ha realizado De la Fuente al frente de la Cancillería y deseó su “pronta recuperación”.

Asimismo, informó que en el lugar del canciller quedará como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

El jueves, medios mexicanos habían adelantado la petición de licencia del canciller mexicano debido a “un problema de salud”, aunque manejaron la temporalidad de la licencia médica como “indefinida”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Roberto Velasco Álvarez es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, y en 2013 concluyó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde junio de 2020, coordina la política para América del Norte en la Cancillería, donde encabeza negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel en temas de seguridad, movilidad humana, economía, frontera y gestión de aguas compartidas.

Las alertas por la ausencia de De la Fuente de los eventos públicos se hizo notoria el pasado 4 de noviembre, cuando durante la conferencia presidencial matutina estuvo ausente para responder por la declaratoria de rompimiento de relaciones diplomáticas que decretó el gobierno de Perú con México.

Entonces, fue la propia Sheinbaum la encargada de dar la postura oficial, al tiempo que informó que el canciller tenía una situación delicada de salud, sin especificar de qué se trataba.

Sin embargo, el pasado 25 de noviembre, De la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), todavía encabezó una ceremonia en la SRE para tomar protesta a la nueva generación del Servicio Exterior Mexicano (SEM).