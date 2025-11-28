Carlos Presti, primer militar en asumir el Ministerio de Defensa de Argentina en 44 años

El próximo ministro, que reemplaza al senador electo Luis Petri, participó con su uniforme castrense de una reunión de Gabinete esta semana, y hasta el momento no definió si renunciará a su grado para asumir un cargo que desde 1981, todavía en plena dictadura cívico-militar (1976-1983), fue ocupado ininterrumpidamente por funcionarios civiles.

"Una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados", afirmó un comunicado de la Oficina de la Presidencia al confirmar la designación de Presti.

El vínculo de Presti con el último gobierno dictatorial de Argentina se funda en que su padre, Roque Presti, fue jefe del Regimiento de Infantería 7 del Ejército en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y responsable de numerosos centros de detención y tortura en los que, según la Justicia argentina, personas fueron desaparecidas y asesinadas.

Roque Presti fue procesado y detenido en 1987 como responsable de esos crímenes, pero la Ley de Obediencia Debida sancionada por el Congreso nacional ese mismo año le otorgó un indulto, y falleció diez años antes de que la anulación de aquella ley, en 2003, pudiera llevarlo de nuevo frente a los tribunales.

La designación de Presti por parte de Milei para la cartera de Defensa generó críticas de algunos de los anteriores ministros del área.

Jorge Taiana, a cargo de ese puesto entre 2021 y 2023, rechazó la decisión el 22 de noviembre a través de en la red social X: "La conducción civil de las Fuerzas Armadas es un consenso democrático de más de 40 años. Nombrar a un militar como Ministro de Defensa implica la utilización partidaria de las Fuerzas Armadas, haciéndolas parte de las decisiones políticas de un gobierno que ha renunciado a la defensa de la soberanía", escribió.

Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y también exministro de Defensa, eligió la misma red social para criticar la medida: "Cada vez que las Fuerzas Armadas se metieron en política salieron desprestigiadas. Si hoy la sociedad tiene un mejor concepto de la Fuerzas Armadas argentinas es, entre otras cosas, porque no se involucraron en la política partidaria. Esta politización libertaria va a dañar lo que construimos en estos 42 años de democracia, con gobiernos de distinto signo político", publicó.

La organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo definió el emplazamiento de Presti como una "provocación" y un "daño profundo a nuestra democracia", y exigió que renuncie a su cargo militar.

"También pedimos que se manifieste a favor del esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad; se comprometa con el esclarecimiento de los delitos de apropiación y desaparición forzada, aportando información desde su Ministerio, y se pronuncie condenando los crímenes de la última dictadura", agregaron en un comunicado publicado el martes.

Durante una reciente entrevista en un medio local, Presti recibió el apoyo de dos exjefes de las Fuerzas Armadas argentinas: Martín Balza, en el puesto entre 1991 y 1999, y Juan Martín Paleo, que ocupó ese rol entre 2020 y 2024.

Balza afirmó que "no hay nada que inhabilite al militar para ser ministro" y agregó, sobre la polémica por el parentesco del nuevo funcionario de Milei, que "no tiene nada que ver el padre con el hijo".

Paleo consideró que "es bueno que se designe un militar en el rol de ministro de Defensa, o al menos no es malo ni está prohibido tampoco", aunque agregó que lo óptimo sería que Presti optara primero por el retiro de su cargo.