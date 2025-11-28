Córdoba (España) y Saida (Líbamo), Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo 2027

Estas dos urbes compartirán durante 2027 un programa centrado en "el diálogo intercultural, la sostenibilidad, la igualdad de género, la inclusión digital y la protección del patrimonio tangible e inmaterial", informó la UpM en un comunicado.

La designación de estas capitales de la cultura y el diálogo es una iniciativa que la UpM lanzó en 2023 con el fin de "fortalecer la cohesión regional mediante la cultura".

En 2024 fueron elegidas Tetuán (Marruecos) y Matera (Italia) para 2026, y para 2025 lo fueron Tirana (Albania) y Alejandría (Egipto).

La designación de Córdoba y Saida tuvo lugar en el marco del décimo Foro Regional de la UpM, que se celebró este viernes en la capital catalana, coincidiendo con que se cumplen tres décadas de la llamada Declaración de Barcelona.

