Detenido en España un exmilitar reclamado por Colombia por sustraer fondos públicos

Según la policía española, el fugitivo huyó de Colombia con los 850 millones de pesos colombianos (que equivalen a unos 200.000 euros), que sustrajo aprovechándose de su cargo de tesorero de la policía hace seis años.

Pesaba sobre él una orden internacional de detención para la extradición, que la policía española recibió el 22 de noviembre.

Aunque los hechos tuvieron lugar en 2019, no fue hasta julio de 2025 cuando finalmente fue condenado por la justicia militar y policial de Colombia a 11 años y 8 meses de prisión por delitos de apropiación de dinero público, corrupción policial y delito informático.

El fugitivo, a quien ya le constaba un antecedente previo en España, fue arrestado este jueves y fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para la referida extradición a su país.

