El Bundestag aprueba presupuestos para 2026 con claro aumento del gasto en Defensa

La ley obtuvo 322 votos a favor y 252 en contra y no hubo abstenciones.

El déficit del presupuesto ordinario asciende a 97.700 millones de euros y si se le suman los créditos para los dos fondos especiales alcanza los 180.000 millones de euros, lo que representa el segundo más alto de la historia desde el final de la II Guerra Mundial.

El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, defendió el presupuesto y dijo que aunque las nuevas deudas son altas, buena parte de éstas servirán para realizar inversiones en el futuro y la modernización del país.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales encabeza la lista de gasto con 197.300 millones de euros, seguido por la cartera de Defensa, con 82.700 millones.

El presupuesto total de Defensa, incluyendo los gastos cubiertos con el fondo especial, es de 108.000 millones de euros, 21.000 millones más que en 2025.

La ministra de Trabajo, Bärbel Bas, explicó que el 99 % de los gastos a cargo de su cartera están fijados por ley y forman parte del Estado social de derecho que, dijo, "le da seguridad a mucha gente y garantiza la estabilidad y la paz social en nuestro país".

Las inversiones, en parte financiadas por el fondo especial, alcanzan los 120.000 millones de euros.

La mayor partida para inversiones la recibirá el Ministerio de Transporte, al que se destinan para ese propósito 14.000 millones de euros del presupuesto ordinario y 21.000 millones del fondo especial.

De parte de la oposición, la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) advirtió de que el presupuesto puede ser el comienzo de una espiral de aumento de la deuda.

Los Verdes, también en la oposición, lamentaron que no se financiaran más inversiones de futuro mientras que La Izquierda criticó el aumento del gasto en Defensa

El presupuesto deberá ser ratificado todavía por el Bundesrat, cámara alta donde están representados los gobiernos de los 16 estados federados.