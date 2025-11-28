El DAX 40 sube 0,29 % ante la falta de impulsos de EEUU

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,29 % en 23.836,79 puntos, y acumula una ganancia semanal algo más del 3 % y una caída en noviembre del 0,5 % .

A partir del 1 de diciembre Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, amplía el horario de negociación en la plataforma Xetra para inversores particulares desde las 08.00 y hasta las 22.00 horas en días laborables, tanto para acciones como para fondos cotizados.

El volumen de contratación fue más bajo de lo habitual porque la negociación en Wall Street terminó tres horas antes por el puente de la festividad del Día de Acción de Gracias.

Además, el mercado de derivados y de materias primas de Chicago (Chicago Mercantile Exchange, CME) se paró hoy debido a un problema con un centro de datos, lo que hizo que la liquidez fuera más baja.

Las ventas minoristas subieron en Alemania en octubre un 0,9 % interanual, más de lo previsto, pero cayeron un 0,3 % respecto al mes anterior.

La tasa de desempleo cayó en Alemania en noviembre 0,1 puntos porcentuales, hasta el 6,1 %, y los precios de las importaciones también bajaron en octubre.

Los avances en los planes de paz para Ucrania y las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés en diciembre, han animado a la renta variable.

Deutschen Börse subió un 2,2 %, hasta 230,50 euros, después de informar de que prepara una oferta no vinculante por la plataforma española de distribución de fondos de inversión Allfunds por valor de 5.300 millones de euros, compra con la que el gestor de la Bolsa de Fráncfort podría aumentar sus beneficios.

El fabricante de semiconductores Infineon subió un 1,7 %, hasta 36,33 euros, y la compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom ganó un 0,8 %, hasta 27,76 euros.

El productor automovilístico Volkswagen avanzó un 1,2 %, hasta 98,38 euros, pero el de camiones Daimler Truck perdió un 1,5 %, hasta 36,47 euros, y el de neumáticos Continental cedió un 0,6 %, hasta 64,54 euros .

El fabricante de armamento Rheinmetall cayó un 2,2 %, hasta 1.480,50 euros, y la inmobiliaria Vonovia cedió un %, hasta 26,12 euros.

La empresa de entrega de comida a domicilio Delivery Hero se disparó en el MDAX de empresas medianas un 14,6 %, hasta 20,10 euros, ante la presión de varios accionistas para que cambie de estrategia y venda partes de la compañía.