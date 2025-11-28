El diestro español Enrique Ponce, ya retirado, apodera a su compatriota David de Miranda

El acuerdo se selló este jueves al término de una reunión entre las partes interesadas que concluyó, según el gabinete de prensa de Ponce, a la manera clásica: con un apretón de manos y sin fijar un tiempo definido para la relación profesional.

Natural de Valencia (este), Ponce presta así su larga experiencia profesional a la dirección de una carrera, la de David de Miranda, que ha despegado este año gracias a éxitos como salir por la Puerta del Príncipe de Sevilla o la corrida televisada desde Málaga que le dio a conocer al gran público.

Ponce contará en esta andadura con el apoyo de su hombre de confianza y anterior apoderado, Juan Ruiz-Palomares, hijo del mentor del mismo nombre que le acogió en su casa de Navas de San Juan (Jaén, sur) en sus inicios profesionales y lo acompañó en los años centrales de su carrera.

David de Miranda rompió su anterior vínculo de apoderamiento con el empresario onubense José Luis Pereda después de actuar en la pasada Feria de San Miguel de Sevilla (sur).

