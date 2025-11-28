El euro cae tras datos mixtos de la zona del euro y los problemas en Chicago

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1589 dólares, frente a los 1,1592 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1566 dólares.

El mercado de derivados y de materias primas de Chicago (Chicago Mercantile Exchange, CME) se paró hoy debido a un problema con un centro de datos, lo que hizo que la liquidez fuera más baja de lo habitual, situación que se exacerbó porque el volumen de negociación fue también más bajo después de la celebración del Día de Acción de Gracias.

La plataforma de negociación electrónica de divisas, que es parte de CME, estuvo afectada y se abrió el viernes las 12.00 horas GMT.

La inflación armonizada de los precios de consumo se situó en España en noviembre en el 3,1 % interanual, en Alemania en el 2,3 %, en Italia en el 1,1 % y en Francia en el 0,8 %.

Las cifras de inflación de España y Alemania superan el objetivo del BCE, que es una tasa del 2 % a medio plazo, pero las de Italia y Francia se sitúan muy por debajo.

La economía italiana creció en el tercer trimestre un 0,1 % respecto al trimestre anterior, y la economía francesa, un 0,5 %.

Las ventas minoristas subieron en Alemania en octubre un 0,9 % interanual, más de lo previsto, pero cayeron un 0,3 % respecto al mes anterior.

Los pronósticos de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) bajará sus tipos de interés en diciembre impiden la apreciación del dólar.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1555 y 1,1602 dólares.