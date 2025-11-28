El Kremlin confirma que Putin se reunirá hoy con Orbán

"Sí, podemos confirmarlo", respondió el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia oficial TASS al ser preguntado sobre la visita de Orbán, adelantada por la prensa húngara.

El viaje del mandatario húngaro, considerado el principal aliado de Putin dentro de la Unión Europea (UE), coincide con las negociaciones sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Desde que Rusia lanzó su campaña militar contra Ucrania, Orbán y Putin se han reunido tres veces.

La última vez que Orbán viajó a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso fue el 5 de julio de 2024 en el marco de una supuesta "misión de paz", pocos después de que Hungría asumiera la presidencia rotatoria de la UE.

Esa "misión" del primer ministro, sin autorización previa de los socios comunitarios, suscitó críticas por parte de Unión Europea, que afirmó que Orbán no la representa "de ninguna manera".