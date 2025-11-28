El líder golpista de Guinea-Bisáu nombra al exministro Vieira Té nuevo primer ministro

El jefe de Estado de transición firmó un decreto presidencial en el que, "en el ejercicio de sus poderes y responsabilidades", señaló que Vieira Té "es nombrado primer ministro y ministro de Finanzas".

"El presente decreto presidencial entra en vigor inmediatamente", añadió el documento oficial rubricado por N'ta, designado este jueves para dirigir un periodo de transición de un año por el Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público, como se hace llamar la junta militar ahora en el poder.

Vieira Té, que ya ocupó en el pasado la cartera ministerial de Hacienda, es considerado una figura cercana al presidente saliente depuesto, Umaro Sissoco Embaló.

Fue director nacional de campaña electoral de la plataforma "Nô Kumpu Guiné", la coalición de partidos que se presentó a las elecciones legislativas del pasado 23 de noviembre y apoyó la candidatura de Embaló, que en esos comicios, también presidenciales, buscaba la reelección.

Vieira Té es miembro del Partido de Renovación Social (PRS) y forma parte de la facción enfrentada a la facción liderada por Fernando Dias da Costa, candidato independiente y principal rival de Embaló en las elecciones del pasado domingo.

Nacido el 5 de mayo de 1983, el nuevo primer ministro es licenciado en Derecho Público y tiene un máster en Derechos Humanos Interculturales y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España).

La designación se divulgó después de que Embaló huyera "sano y salvo" al vecino Senegal tras ser derrocado este miércoles por los militares, según confirmó el Gobierno senegalés.

El nombramiento también se conoció después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), un bloque regional de doce países, suspendiera a Guinea-Bisáu de todos sus órganos de decisión por el golpe de Estado hasta que "se restablezca el orden constitucional pleno y efectivo en el país".

El golpe ocurrió en la víspera de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones generales del pasado domingo, en las que tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Embaló, como su principal rival, Fernando Dias da Costa, se habían adjudicado la victoria.

Elegido en 2019, Embaló ha gobernado en medio de constantes tensiones políticas, rivalidades dentro de las fuerzas de seguridad, acusaciones de complots frustrados y sospechas de injerencia militar.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).

Además, su costa atlántica la convierte en una ruta clave del tráfico de cocaína entre América Latina y Europa, lo que incrementa la presión de redes criminales sobre la vida política del país.