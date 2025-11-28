El Parlamento aprueba un aumento de ingresos para el presupuesto 2025 de Nicaragua

El presupuesto general de ingresos de 2025 pasó así de 4.334 millones de dólares a 4.535,9 millones de dólares, con lo que el superávit aumentó a 255,1 millones de dólares.

En cambio, el presupuesto general de gastos pasó de 4.205,6 millones de dólares a 4.280,8 millones de dólares, según un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con carácter urgente y aprobado por unanimidad por los 91 diputados sandinistas y sus aliados que controlan el Parlamento.

El aumento presupuestario obedeció a una mayor disponibilidad de recursos internos, asociada a la evolución positiva de la recaudación de los ingresos tributarios, dijo en el pleno el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

Para el 2025, el Gobierno de Nicaragua presentó un proyecto de Ley del Presupuesto General de la República que preveía un superávit de 128,4 millones de dólares y un 14,5 % más de ingresos respecto al aprobado inicialmente para 2024.

El presupuesto de ingresos para 2025, por 4.535,9 millones de dólares y que ahora contará con un superávit de 255,1 millones de dólares, sigue siendo el más bajo entre los propuestos por los demás Gobiernos de los países de Centroamérica.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2 % y el 4 %.