El partido de Khan no logra reunirse con el ex primer ministro paquistaní encarcelado

Anoche, el PTI organizó una sentada frente a las instalaciones de la prisión de Adiala, en Rawalpindi, donde Khan se encuentra encarcelado desde el 8 de febrero de 2024, cuando fue condenado a 31 años de prisión en diferentes causas.

Varias de las causas en su contra han sido anuladas por tribunales superiores paquistaníes.

El exjugador de críquet lideró Pakistán entre 2018 y 2022, cuando fue destituido tras una moción de censura.

La movilización de anoche estuvo liderada por el jefe del Gobierno de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Afridi, que según informó a los medios el PTI en un comunicado abandonó las instalaciones de Adiala tras esperar toda la noche para reunirse con Khan, sin que finalmente fuese posible.

Ahora, según el portavoz del PTI Ahmed Janjua, el gobernante de Khyber Pakhtunkhwa, una de las figuras más prominentes del khanismo, intentará obtener una orden judicial del Tribunal Supremo de Islamabad que obligue a las autoridades penitenciarias a autorizar que se reúna con Khan, de 73 años, dos veces por semana en la cárcel.

Los rumores en torno a la salud de Khan surgieron en diferentes medios paquistaníes y de otros países de Asia meridional el pasado miércoles.

Ayer, las autoridades carcelarias aseguraron que el líder del PTI se encuentra en buen estado y que no ha sido trasladado de la prisión de Adiala.

En la noche del martes al miércoles, las hermanas de Khan, Aleema Khan y Noreen Niazi, organizaron otra sentada frente a la prisión de Adiala que finalmente fue suspendida después de que las autoridades les asegurasen que podrán reunirse con el ex primer ministro la próxima semana.