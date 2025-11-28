El PIB francés crece un 0,5 % en julio-septiembre por el comercio exterior y la inversión

Teniendo en cuenta el incremento acumulado en los nueve primeros meses del año, el producto interior bruto (PIB) de Francia aumentará un 0,8 % en el caso de que hubiera un estancamiento en el cuarto trimestre, precisó el INSEE en un comunicado.
Entre julio y septiembre, la inversión progresó un 0,5 %, frente al parón que había experimentado en el trimestre precedente y el descenso del 0,1 % entre enero y marzo.
Además, las exportaciones dieron un salto del 3,2 %, tras haber subido un 0,3 % en el segundo trimestre,y las importaciones un 1,3 %, después de un incremento del 1,5 %. Eso contribuyó a que el comercio exterior aportara seis décimas al PIB del tercer trimestre.
Por el contrario, las variaciones de existencias de las empresas restaron cuatro décimas al PIB entre julio y septiembre.
El consumo privado en el tercer trimestre aumentó un tímido 0,1 %, como en los tres meses anteriores.
Las cifras de crecimiento ahora confirmadas por el INSEE permiten esperar que se superará la previsión de crecimiento del Gobierno, que era del 0,7 % para el conjunto de 2025.