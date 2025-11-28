El PIB francés crece un 0,5 % en julio-septiembre por el comercio exterior y la inversión

Teniendo en cuenta el incremento acumulado en los nueve primeros meses del año, el producto interior bruto (PIB) de Francia aumentará un 0,8 % en el caso de que hubiera un estancamiento en el cuarto trimestre, precisó el INSEE en un comunicado.

Entre julio y septiembre, la inversión progresó un 0,5 %, frente al parón que había experimentado en el trimestre precedente y el descenso del 0,1 % entre enero y marzo.

Además, las exportaciones dieron un salto del 3,2 %, tras haber subido un 0,3 % en el segundo trimestre,y las importaciones un 1,3 %, después de un incremento del 1,5 %. Eso contribuyó a que el comercio exterior aportara seis décimas al PIB del tercer trimestre.

Por el contrario, las variaciones de existencias de las empresas restaron cuatro décimas al PIB entre julio y septiembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El consumo privado en el tercer trimestre aumentó un tímido 0,1 %, como en los tres meses anteriores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las cifras de crecimiento ahora confirmadas por el INSEE permiten esperar que se superará la previsión de crecimiento del Gobierno, que era del 0,7 % para el conjunto de 2025.