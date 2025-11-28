El presidente de Colombia pospone su viaje a China para el primer trimestre de 2026

Petro, quien en mayo estuvo en Pekín, donde se reunió con su homólogo Xi Jinping y firmó un plan de cooperación para la adhesión colombiana al proyecto chino de las Nuevas Rutas de la Seda, planeaba regresar al país asiático en diciembre acompañado de su canciller, Rosa Villavicencio.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron a EFE que la visita del Gobierno, que ha dado un paso al frente en el fortalecimiento de las relaciones con China en medio de la peor crisis diplomática reciente con Estados Unidos, se postergó hasta comienzos del próximo año por razones de "agenda diplomática".

El anuncio se conoce después de una polémica visita a Taipéi de una comitiva del Congreso colombiano, liderada por el senador conservador Mauricio Giraldo. Desde la capital taiwanesa, Giraldo aseguró que buscaba promover la apertura de "una oficina comercial que ya existió y que fortalecería las oportunidades de comercio, cooperación y desarrollo para Colombia".

La Cancillería tomó ese gesto como una contravención al principio de "una sola China" y negó que exista algún plan de abrir una oficina en la isla.

"Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaramos la información que ha circulado a raíz de las declaraciones de dos congresistas colombianos durante una visita a Taipéi, en las que mencionaron la supuesta apertura de una oficina de Colombia en la isla de Taiwán", señaló el ministerio en un comunicado.

La Cancillería insistió en que "existe una sola China en el mundo, que Taiwán es parte inalienable de su territorio y que el Gobierno de la República Popular China, con capital en Beijing, es su único gobierno legítimo".

China considera a la isla de Taiwán, gobernada de forma autónoma desde 1949, como una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

El tema ha generado en las últimas semanas fuertes tensiones diplomáticas entre Pekín y Tokio tras las recientes palabras de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sugirió que un ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

China exigió su retractación, convocó al embajador nipón y emitió avisos oficiales que desaconsejan viajar a Japón, lo que ha provocado cientos de miles de cancelaciones de vuelos y ha afectado al sector turístico y cultural japonés.