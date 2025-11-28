El sospechoso del tiroteo en Washington D.C. será acusado de asesinato en primer grado

"Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los delitos iniciales de agresión a asesinato en primer grado", declaró Pirro en una entrevista con la cadena Fox News.

La fiscal agregó que las autoridades siguen investigando el incidente y no entró en detalles sobre los posibles motivos que llevaron al presunto tirador, un ciudadano afgano de 29 años llamado Rahmanullah Lakanwal, a cometer el crimen.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló en la víspera que Sarah Beckstrom, de 20 años, uno de los agentes atacados, falleció.

La otra víctima, Andrew Wolfe, de 24, permanece en estado crítico, al igual que Lakanwal, quien fue reducido por agentes durante el tiroteo.

El sospechoso trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y, en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue evacuado a Estados Unidos bajo el ala del programa 'Operation Allies Welcome'.

Pirro dijo hoy que se están solicitando y ejecutando órdenes judiciales, no solo en el estado de Washington -donde residía el presunto tirador- sino también en otras zonas del país.

"Este es un caso que ha conmovido a muchos estadounidenses, porque ser asesinado a tiros en la calle en un día festivo nacional es una atrocidad, y la persona que lo hizo pagará el precio más alto", añadió.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, adelantó el jueves que la Justicia estadounidense podría acusar a Lakanwal de cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte para él.