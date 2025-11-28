El superávit del comercio agroalimentario de la UE creció un 45 % en septiembre

Bruselas indicó en un comunicado que entre enero y septiembre, el superávit acumulado llegó a los 35.700 millones de euros, 13.500 millones menos que en el mismo periodo de 2024, principalmente por precios más elevados de las importaciones, en particular, del cacao y el café.

Las exportaciones agroalimentarias de la UE alcanzaron los 20.100 millones de euros en septiembre, un 13 % más que en agosto y un 4 % por encima de lo anotado en septiembre del año pasado.

Desde enero, las exportaciones acumuladas alcanzaron los 177.400 millones de euros, un incremento del 1 % frente a los primeros nueve meses de 2024.

El Reino Unido siguió siendo el principal mercado de las exportaciones de la UE entre enero y septiembre, mientras que Estados Unidos permaneció como el segundo mercado de las ventas del club comunitario (12 % del total, 21.800 millones de euros).

No obstante, las exportaciones al país norteamericano cayeron en 495 millones de euros, un 2 % menos que en 2024.

En cuanto a las exportaciones a Ucrania, aumentaron en 540 millones de euros, un 21 % más, de acuerdo con el Ejecutivo comunitario. Las ventas a China fueron las que más cayeron, con un descenso de 859 millones de euros (un 8 % menos).

La CE detalló que las exportaciones de vino y de productos derivados del vino descendieron en 530 millones de euros, un 4 % menos, principalmente por las menores ventas a Estados Unidos, pero también a Rusia, China y el Reino Unido.

Por lo que se refiere a las importaciones, llegaron a los 14.700 millones de euros en septiembre, un 5 % más que en agosto y un 8 % por encima del noveno mes de 2024.

Las importaciones acumuladas en los primeros nueve meses llegaron a los 141.700 millones de euros entre enero y septiembre, una subida interanual de 14.900 millones, un 13 % más.

Bruselas señaló que las importaciones de Costa de Marfil experimentaron el mayor incremento, con una subida de 2.300 millones (48 % más) entre enero y septiembre. Canadá anotó el segundo mayor incremento (1.500 millones más, un alza del 88 %), mientras que las importaciones de Estados Unidos avanzaron en 1.300 millones de euros (15 % más).

En cuanto a Ucrania, las importaciones cayeron en 1.800 millones de euros, un 18 % menos.