El uribismo contrata firma chilena para elegir a su candidato a la Presidencia de Colombia

"La firma CADEM de Chile, a través de su partner en Colombia, dará inicio a un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas autoadministradas vía web, basadas en un cuestionario previamente acordado entre las partes, para determinar quiénes serán los candidatos del partido a la consulta de marzo", expresó el Centro Democrático en un comunicado.

El partido se refirió así a la consulta interpartidista de marzo, que aún no está confirmada, en la que aspirantes y partidos de derecha elegirán a su candidato para competir en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Para el estudio de CADEM, agregó la información, serán realizadas 2.100 entrevistas a "ciudadanos en general y distribuidas por regiones en todo el país".

"Una segunda firma encuestadora iniciará su respectivo estudio cuantitativo en los próximos días. Un día antes del inicio, se enviará a la militancia y a la opinión pública toda la información y detalles pertinentes. Los resultados de las encuestas se darán a conocer a mediados del mes de diciembre", agregó la información.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este proceso, según el Centro Democrático, será verificado por una firma de auditoría internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La Dirección Nacional del Partido conformó un comité consultivo para acompañar el proceso en lo referente a garantías y transparencia del mismo", añadió la colectividad.

En las encuestas será elegido el candidato entre las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín; y Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado congresista Miguel Uribe Turbay y quien reemplaza en la contienda a su hijo, que murió el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza en un atentado perpetrado el 7 de junio en Bogotá.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas se celebrará el 31 de mayo de 2026 y, de ser necesaria, la segunda se realizaría el 21 de junio.

El ganador de los comicios asumirá la jefatura de Estado de Colombia el 7 de agosto del próximo año.