Ente electoral de Paraguay presenta plataforma con datos sobre las mujeres en la política

En un acto organizado en la sede del TSJE, en Asunción, se anunció la puesta en funcionamiento del 'Observatorio de Participación Política de las Mujeres y Prevención de la Violencia Política'.

El vicepresidente del TSJE, Jorge Bogarín, dijo en un discurso que este observatorio cuenta "con datos actualizados, sistematizados y analizados desde un enfoque de género" que permitirán comprender "con mayor precisión las dinámicas de la participación política femenina" en el país.

"El observatorio nace con la vocación de convertirse en un espacio de consulta permanente al servicio de la ciudadanía, de las organizaciones y de los de quienes toman las decisiones", sostuvo Bogarín.

La plataforma, que está disponible en internet, permite acceder de forma interactiva a datos estadísticos sobre la participación de mujeres en las últimas elecciones generales y municipales, reúnen un compendio de leyes paraguayas y tratados internacionales, artículos científicos y otros materiales de consulta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De su parte, la ministra paraguaya de la Mujer, Alicia Pomata, indicó que la plataforma es "una herramienta fundamental para fortalecer los derechos políticos de las mujeres", al poner a disposición datos que permitirán diseñar políticas públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"A través de este observatorio vamos a tomar un paso trascendental para una mayor transparencia, hacia una ciudadanía más informada y hacia unas políticas públicas basadas en evidencia", manifestó Pomata en su intervención.

Añadió que la violencia política, que se manifiesta, según dijo, "en ataques, deslegitimaciones, acoso, presiones y exclusiones", buscan desalentar la participación de las mujeres en los espacios de decisión.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), se presentó en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.