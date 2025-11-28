Ernestina Godoy, consejera de Sheinbaum, será la fiscal general provisional de México

El documento señala que Godoy fue nombrada "titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial", lo que le permitiría convertirse en encargada interina de Fiscalía General de la República (FGR) tras la salida de Gertz Manero.

Además, medios nacionales reportaron que Godoy ya presentó su renuncia a la Consejería Jurídica de la Presidencia, lo que no ha sido confirmado oficialmente.

Previamente, el Senado mexicano aprobó la solicitud de Gertz de dejar el cargo para ahora ser en embajador "en un país amigo", sin especificar cual, como -según dijo- le propuso la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

La Cámara alta inició el procedimiento correspondiente para elegir al sucesor de Gertz, que comienza con la emisión de una convocatoria pública.

En un comunicado, el senador Adán Augusto López Hernández afirmó que "a cargo de la FGR estará la persona titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial", en lo que se decide quién sucederá a Gertz.

López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, detalló que todos los interesados podrán participar en la convocatoria a partir de las 13:00 hora local (19:00 GMT) de este viernes, hasta la misma hora del domingo.

Explicó que el lunes la Jucopo revisará los perfiles de quienes se postulen a la FGR, y el martes se seleccionarán diez perfiles -cinco mujeres y cinco hombres- para ser votados en el Pleno de la Cámara alta.

Posteriormente, agregó, estos perfiles serán enviados a Sheinbaum, para que "ella a su vez, en tiempo y forma, nos envíe una terna", desde la cual se elegirá al próximo fiscal general.

En la misiva enviada al Senado tras una jornada de especulaciones, Gertz Manero solicitó a la Cámara alta iniciar al proceso para la ratificación de su nombramiento como embajador con el que le "ha honrado la presidenta" y para "así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano".

Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028.

Godoy fue fiscal de la Ciudad de México, de 2018 a 2024, cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la capital, y renunció al cargo para sumarse al gabinete presidencial.