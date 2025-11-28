Es falso que un video muestre a Zelenski con residuos de cocaína en la nariz

En redes sociales como X y Facebook circula un fragmento de tres segundos de duración en el que, según estos mensajes, a Zelenski se le cae un poco de cocaína de la nariz mientras habla.

Los mensajes aseguran que el presidente de Ucrania había consumido esta sustancia psicotrópica antes del discurso "para energizarse", y que se le había "pegado en la nariz" hasta precipitarse finalmente en un momento del discurso.

HECHOS: Un análisis del video a cámara lenta demuestra que a Zelenski no se le cae una partícula de cocaína de la nariz, sino que se trata de un escupitajo que sale disparado de su boca.

El video original fue publicado por el canal de YouTube de la Oficina del Presidente de Ucrania el 25 de noviembre. En este, el político habla de las negociaciones que se están llevando a cabo con Estados Unidos para redactar un acuerdo de paz con Rusia.

Al ralentizar el fragmento se demuestra que la sustancia que se observa no procede de la nariz, sino de la boca. Además, la trayectoria del escupitajo es, primeramente, ascendente —lo que causa la ilusión de que viene de la nariz—, y, posteriormente, desciende.

Las acusaciones al presidente ucraniano de ser adicto a la cocaína o de consumir drogas no son nuevas. EFE Verifica ya desmintió en 2022, unos meses después del inicio de la invasión rusa, contenidos virales que utilizaban pruebas falsas o videos sacados de contexto para atacar al dirigente y ridiculizarle.

Algunos de ellos se habían manipulado para introducir una imagen de una sustancia blanca que simula ser cocaína, mientras que otros malinterpretaban el significado de algunas declaraciones, o gestos con la cara que había realizado en algunas apariciones públicas.

En definitiva, no es cierto que un video muestre el momento en el que una partícula de cocaína cae de la nariz del mandatario ucraniano, ya que un análisis minucioso ha determinado que el origen de la sustancia es la boca y que se trata de un esputo.