España acogerá en abril un congreso para la reconstrucción patrimonial en Palestina

El congreso en Madrid tendrá lugar "de la mano de la Autoridad Nacional Palestina", con la que España está trabajando de forma conjunta, precisó el ministro en declaraciones a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Cultura de la UE.

Urtasun indicó que hoy tiene previsto informar a sus homólogos de ese congreso, después de que España haya introducido en la agenda de la reunión de los ministros un punto en el orden del día sobre la necesidad de ayudar a la reconstrucción del patrimonio cultural en Palestina.

"Es la primera vez que el Consejo va a discutir la cuestión de la reconstrucción del patrimonio y de la cultura en Palestina, a propuesta de España", dijo.

En ese contexto, confió en "el apoyo del conjunto de los Estados miembros y también de las instituciones comunitarias para que podamos crear, igual que hemos hecho con Ucrania, una gran alianza europea a favor de la protección patrimonial y de la reconstrucción cultural en Palestina".

Sobre la manera en que se articularía ese apoyo, dijo que está "a la espera de la discusión" que tendrá lugar, pero se mostró "convencido de que, igual que hicimos con Ucrania, una gran mayoría de países estará de acuerdo en que en el contexto del genocidio, de la guerra que se ha producido, que necesitamos actuar para proteger la cultura Palestina y defender al pueblo palestino, sobre todo proteger su cultura, proteger su patrimonio y eso es lo que queremos hacer".

En cuanto a cómo se hará, se refirió de nuevo al ejemplo de Ucrania "donde hemos establecimos una alianza para la protección del patrimonio a través de programas concretos, que después se han ido multiplicando tanto en patrimonio como en apoyo en el sector cultural, que son dos vertientes en paralelo, pero que deben caminar juntas".

Opinó que el congreso en Madrid en abril será "un buen momento para poder trazar las líneas estratégicas de ese apoyo".