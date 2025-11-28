España advierte que debe continuar la vigilancia contra gripe aviar y dermatosis nodular

Estambul, 28 nov (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, advirtió este viernes de que ni el brote de gripe aviar ni el de dermatosis nodular en España se pueden dar por cerrados, pese a que en ambos casos se ha cumplido un mes sin nuevos casos, y que es necesaria continuar la vigilancia.