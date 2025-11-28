Exportaciones impulsan recuperación de economía de Canadá un 0,6 % en el tercer trimestre

El crecimiento fue ligeramente superior a lo anticipado por el Banco de Canadá y los principales analistas económicos del país.
Las cifras dadas a conocer hoy indican que las exportaciones aumentaron un 0,2 % entre julio y septiembre, tras un desplome del 7 % en el segundo trimestre por el impacto de los aranceles impuestos por EE.UU. A destacar el incremento del 6,7 % de las exportaciones de crudo y betún por el aumento de los precios, así como el 1,7 % de servicios comerciales.
Las importaciones cayeron un 2,2 %, el mayor descenso desde finales de 2022, en medio de la disputa comercial con EE.UU. y las campañas de boicot a productos estadounidenses como alcohol o los viajes al país vecino.
Al mismo tiempo, el consumo de los hogares cayó un 0,1 % arrastrado por el descenso de. 2,3 % en la compra de vehículos y del 3,9 % de los viajes al exterior.
La demanda doméstica, el gasto global de los consumidores, gobiernos y empresas, cayó ligeramente.
EC también destacó el aumento de la inversión de capital por parte de los gobiernos en el país, liderado por la escalada del 82 % del gasto en sistemas de armas.