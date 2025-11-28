Finlandia acentúa su recesión al caer su PIB un 0,3 % en el tercer trimestre

El PIB finlandés se contrajo entre julio y septiembre un 0,6 % respecto al mismo periodo de 2024, frente al crecimiento del 1,6 % registrado en el conjunto de la Unión Europea (UE), de acuerdo a los datos de la oficina europea de estadística Eurostat.

De este modo, la economía finlandesa fue la que más retrocedió en el tercer trimestre de toda la UE, superando a Lituania y Rumanía, cuyo PIB cayó un 0,2 %.

Las principales causas de este descenso fueron la caída del gasto público en consumo, que bajó un 0,2 % respecto al trimestre anterior, y de la inversión pública, que se contrajo un 4 %, según datos de Tilastokeskus.

El aumento del 2 % las exportaciones, uno de los pilares de la economía finlandesa, y el ligero incremento del consumo y la inversión privadas fueron insuficientes para contrarrestar el ahorro del sector público.

La economía finlandesa no crece desde septiembre de 2024 y acumula una caída del PIB del 0,7 % en lo que va de año, por lo que parece improbable que se cumplan las previsiones del Gobierno de cerrar 2025 con un crecimiento del 1 %.

El enfriamiento de la economía ha contribuido además al aumento de la tasa de desempleo, que creció hasta el 10,3 % en octubre, su nivel más alto en los últimos 15 años.