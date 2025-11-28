Funcionarios piden al Parlamento de Portugal protección frente a diputados de ultraderecha

Así lo confirmó este viernes a EFE el Sindicato de Trabajadores de Funciones Públicas y Sociales del Sur y las Regiones Autónomas en un breve comunicado, donde precisó que todavía no han recibido respuesta tras interponer la queja.

La noticia se dio a conocer después de que el semanario portugués Expresso tuviera acceso a la carta remitida por los funcionarios al Parlamento, donde denuncian que la actitud de Chega "afecta profundamente a la dignidad, la autoestima, la salud mental y la integridad física de los trabajadores".

En la queja se alude a varios incidentes relacionados con comportamientos de diputados ultras, entre ellos una acusación contra funcionarios por "falta de neutralidad política" tras una supuesta alteración de las actas parlamentarias tras un debate.

En otra ocasión, expusieron los trabajadores, los representantes de Chega los increparon acusándolos de recortar sus tiempos de intervención en el pleno.

Actualmente Chega tiene 60 diputados en el Parlamento y son habituales los encontronazos con el resto de partidos y las polémicas generadas tras sus intervenciones en el hemiciclo, como cuando leyeron una lista con nombres de niños durante un debate sobre la reforma migratoria.