FundéuRAE: "revival", alternativas

En los medios de comunicación se pueden encontrar frases como las siguientes: “El revival de la hostelería: cinco nuevos locales para comer o cenar en Monforte”, “Smart Fortwo, el último revival de un coche que vuelve tras años desaparecido” o “El revival de las series de los 2000: ¿nostalgia o falta de ideas?”.

Tal como indica la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, “revival” es un anglicismo que se emplea en textos en español con el sentido de ‘regreso a la actualidad o al gusto presente de algo, especialmente un producto cultural, tras su declive o desaparición’. Con este significado existen voces en español preferibles al extranjerismo, como “regreso”, “resucitación”, “renacimiento”, “resurgimiento”, “recuperación”, “vuelta”, “retorno”..., entre otras, en función del contexto exacto. A veces también puede equivaler a “evocación”, “repetición” o “remedo”.

En el ámbito de la música y la moda, se utiliza como adjetivo para expresar que algo es ‘propio de una época pasada’, y en ese caso, según la obra antes mencionada, se puede sustituir por “retro”. Así, en un ejemplo como “Comenzó en 1991 como un programa estival nocturno centrado en música revival de los 60”, se podría decir “... música retro de los 60”.

Por tanto, en los ejemplos anteriores habría sido más apropiado escribir, por ejemplo, “El renacimiento de la hostelería: cinco nuevos locales para comer o cenar en Monforte”, “Smart Fortwo, el último regreso de un coche que vuelve tras años desaparecido” y “El resurgimiento de las series de los 2000: ¿nostalgia o falta de ideas?”.

