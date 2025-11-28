Hamás califica el ataque israelí en Siria de "agresión" contra los Estados árabes

"La criminal agresión sionista contra la ciudad de Beit Jinn, en el sur de Siria, que resultó en la muerte de varios civiles sirios, incluidos niños, constituye una violación de la soberanía siria y una continuación de la política de anarquía y agresión practicada por la ocupación sionista contra los Estados árabes hermanos", denunció el grupo en un comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores sirio lo describió como un "crimen de guerra total" y denunció, a su vez, que este tipo de acciones forman parte de una política "sistemática" de Israel para desestabilizar Oriente Medio.

"El ataque de las fuerzas de la ocupación israelí contra el pueblo de Beit Jinn con bombardeos brutales y deliberados tras su incursión fallida constituye un total crimen de guerra", dijo este organismo.

El Ejército israelí confirmó este viernes haber realizado una incursión de tropas en esta zona a las afueras de Damasco, donde se produjo un intercambio de fuego con supuestos milicianos del grupo islamista libanés Jamaa al Islamiya, a quienes Israel también atacó desde el aire con bombardeos.

Además de los fallecidos, hay cinco soldados israelíes heridos y el Ejército confirmó la detención de dos presuntos integrantes de esa formación islamista, quienes fueron llevados a Israel.