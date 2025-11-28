Iberia realizará los cambios necesarios en sus A320 y garantiza normalidad en la operativa

Según informaron a EFE fuentes de Iberia, que forma parte del grupo hispano británico International Airlines Group (IAG), el fabricante aeronáutico Airbus avisó a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su 'software' en parte de esa flota.

El aviso llegó tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo de los Airbus A320, provocado por una exposición a los rayos solares, lo que afecta a más de la mitad de los aparatos de la gama más vendida de ese fabricante europeo.

Ante esta situación, la aerolínea española "está trabajando para realizar los cambios necesarios de manera totalmente segura" e irá informando de la evolución de la situación en las próximas horas.

No obstante, Iberia ha asegurado que todas las operaciones de este sábado no van a sufrir disrupciones: "No habrá cancelaciones ni retrasos por este motivo", han destacado estas fuentes de la aerolínea.

Airbus explicó este viernes en un comunicado que el problema puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", mientras diversas fuentes del sector lo cifran en unos 6.000 aparatos.

Una portavoz del fabricante aeronáutico indicó a EFE que el 85 % de los aviones afectados solo precisará de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo, lo que no afectará en exceso a sus programas de vuelo.

Para el 15 % restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, dijo el portavoz, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio.